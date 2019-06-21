21.06.2019 22:04
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Anadolu Efes 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı

Anadolu Efes 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı

Anadolu Efes, 2009 yılındaki şampiyonluğunun ardından 10 yıl sonra Basketbol Süper Ligi'nde zafere ulaştı.

Anadolu Efes , 2009 yılındaki şampiyonluğunun ardından 10 yıl sonra Basketbol Süper Ligi'nde zafere ulaştı. Efes, 2009 yılında yine Fenerbahçe 'yi geçerek şampiyon olmuştu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 7. maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe Beko 'yu yenerek, seriyi 4-3 yaptı ve 2018-2019 sezonunda mutlu sona ulaştı. Lacivert-beyazlılar, uzun bir aradan sonra şampiyonluk hasretini de sona erdirmiş oldu. Efes son olarak 2008-2009 sezonunda lig şampiyonluğu yaşamış, finalde yine Fenerbahçe'yi geçmişti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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