Anadolu Efes: 78 - Panathinaikos: 62

Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla 5. galibiyetini elde etti. Yunan temsilcisi ise 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Müsabakaya Moerman ve Micic'in üç sayılık basketleriyle başlayan Anadolu Efes
, 5. dakikayı 10-3 üstün geçti. Dunston'ın pota altından ürettiği sayılarla 8. dakikada farkı çift hanelere (15-5) çıkartan lacivert beyazlı ekip, ilk çeyreği 19-11 önde tamamladı.
İkinci çeyreğin 12. dakikasında Panathinaikos
farkı 5 sayıya (21-16) kadar indirse de savunmasını sertleştiren Anadolu Efes, Beaubois ve Simon'un dış atışlardan kaydettiği sayılarla 18. dakikada farkı 16 sayıya taşıdı: 40-24. Lacivert-beyazlı ekip, Pleiss'in sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermedi ve soyunma odasına da 44-28 önde gitti.
İkinci yarı karşılıklı sayılarla başladı. Calathes ve Antetokounmpo'yla dış atışlardan sayılar bulan Panathinaikos karşısında boyalı alandan basketler üreten Anadolu Efes, 27. dakikayı 54-42 geride bıraktı. Lacivert-beyazlı ekip, final periyoduna 60-46 üstün girdi.
Savunmaların sertleştiği son çeyrekte iki ekipte sayı bulmakta zorluk çekti. Anadolu Efes, Moerman'ın basketiyle 34. dakikayı 13 sayı ( 62-49) farkla üstün geçti. Micic'in dış atışlardan Beaubois ve Dunston'ın pota altından kaydettiği sayılarla farkı açtı ve sahadan 78-62 galip ayrıldı.
Taraftarlar yoğun ilgi gösterdi
Lacivert-beyazlı taraftarlar, Panathinaikos ile oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.
Müsabakada salonun büyük bölümünü dolduran lacivert-beyazlı taraftarlar takımlarına destek oldu.
Panathinaikos,Anadolu Efes
18 Kasım 2018 Pazar 00:09