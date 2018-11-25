Anadolu Efes: 88 - Gaziantep Basketbol: 81

Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 6. galibiyetini elde etti. Gaziantep
temsilcisi ise 4. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Karşılaşma, karşılıklı basketlerle başladı. Anadolu Efes
, Motum'un boyalı alandan ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla 5. dakikayı 10-6 üstün geçti. Hücumda ritmini artıran lacivert-beyazlı ekip, Micic'in üst üste basketleriyle farkı açtı ve ilk çeyreği 25-17 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe Buğrahan Tuncer'in üç sayılık basketiyle başlayan Anadolu Efes, hücumlardan boş dönen rakibi karşısında Simon ve Buğrahan Tuncer'in sayılarıyla 15. dakikada farkı 19 sayıya çıkardı: 42-23. Gaziantep Basketbol, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla farkı tek hanelere indirse de Anadolu Efes, soyunma odasına 46-37 üstün gitti.
İkinci yarıya 6-0'lık seriyle başlayan ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Anadolu Efes, boyalı alandan bulduğu basketlerle 24. dakikada farkı 20 sayıya (60-40) taşıdı. Çeyreğin kalan bölümünde dış atışlardan basketler bulan Gaziantep Basketbol, farkı 9 sayıya düşürse de lacivert-beyazlı ekip, final periyoduna 72-63 üstün girdi.
Son çeyreğe Simon ve Dunston'ın sayılarıyla başlayan Anadolu Efes karşısında Kadir Bayram ve Can Uğur Öğüt
ile üç sayılık basketler bulan Gaziantep Basketbol, 36. dakikada farkı 7 sayıya indirdi: 80-73. Çabuk toparlanan ve hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla 8-0'lık seri yakalayarak 38. dakikada farkı 15 sayıya (88-73) taşıyan Anadolu Efes, sahadan 88-81 galip ayrıldı.
Anadolu Efes: Micic 13, Beaubois 14, Metecan Birsen 6, Motum 15, Dunston 8, Birkan Batuk
, Buğrahan Tuncer 8, Doğuş Balbay
4, Simon 16, Sertaç Şanlı 4, Onuralp Bitim, Mustafa Kurtuldum
Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt
19, Vasiliauskas 4, McKissic 13, Orhan Haciyeva 2, Jekiri 16, Doğan Şenli
5, Kadir Bayram 10, James 6, Tomas 3, Murat Göktaş
3
1. Periyot: 25-17
3. Periyot: 72-63