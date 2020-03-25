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Anadolu Efes, Ahbap Derneği ile iş birliği yaptı

Anadolu Efes 1 milyon TL'lik kaynak ile COVID-19 'dan etkilenen yeme içme ve eğlence sektörü çalışanlarının yanında olmak için Ahbap Derneği ile iş birliği yaptı.

25.03.2020 13:37 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:40
Anadolu Efes, Ahbap Derneği ile iş birliği yaptı

COVID-19 ile mücadele kapsamında yeme içme ve eğlence sektöründe binlerce işletme belirsiz bir süre için kepenk kapatmak zorunda kaldı. Yıllardır bu sektöre emek veren binlerce çalışanın bu durumdan olumsuz olarak etkileneceği ve önümüzdeki süreçte geçim sıkıntısı yaşayabileceği tahmin ediliyor. Anadolu Efes, bu zorlu ve belirsiz dönemde içinde faaliyet gösterdiği ekosisteminin yanında olmak için harekete geçti ve Ahbap Derneği ile "Dayanışma Birlikte Güzel"i başlattı. Bu sektördeki çalışanlara destek için 1 milyon TL kaynak sağlayan şirket, Türkiye 'nin yardımsever ve iyiliksever derneklerinden Ahbap iş birliğiyle bu kaynağı ihtiyacı olan sektör emekçilerine, temel ihtiyaç malzemesi temini için ulaştıracak.

Anadolu Efes, Türkiye'deki COVID-19 salgını nedeniyle hizmet veremeyen eğlence ve yeme içme sektöründeki iş ortaklarının çalışanlarının yanında olmak için 1 milyon TL'lik kaynak ayırdığını duyurdu. Şirket, ihtiyaç sahibi sektör emekçilerinin belirlenmesi ve desteklerin en doğru kişilere ulaştırılması için sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile iş birliği yapıyor.

Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Ağırbaş: "Zor günleri birbirimize kenetlenerek aşacağız"

Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, "Tüm dünya sıra dışı bir dönemden geçiyor ve hepimiz ailemiz, sevdiklerimiz, çevremiz, ülkemiz ve dünyamız için endişe duyuyoruz. Bu zor günlerde dayanışmanın önemli olduğunu biliyor ve içinde bulunduğumuz dönemi birbirimizden güç alarak atlatabileceğimize inanıyoruz. COVID–19 sebebiyle yeme içme ve eğlence sektöründe yaklaşık 20 bin işletme faaliyetlerini durdurmak durumunda kaldı. Garson, aşçı, barmen, komi gibi bu sektöre emek vermiş binlerce kişinin bu durumdan olumsuz olarak etkileneceğini, bir kısmının işini kaybettiğini, bir kısmının maaşlarını almakta zorlandığını ve bir kısmının ücretsiz izne çıkarıldığını gözlemliyoruz. Bu zor günlerde sektör emekçilerinin yanında olmak istiyoruz. Desteğimizin hızlı ve etkin olabilmesi için Ahbap Derneği ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Tuğrul Ağırbaş, bu günlerde sektörlerinin daha büyük zorluklar yaşadığına da dikkat çekerek, "Sektörümüzdeki tüm firmaları kendi imkanları dahilinde ekosistemimize katkı sağlamaya davet ediyoruz" dedi.

Başvurular Ahbap'a yapılacak

Son gelişmelerden olumsuz etkilenen yeme içme ve eğlence sektörü çalışanları, başvurularını Ahbap'ın web sitesinde açılan Anadolu Efes iş birliği ile "Dayanışma Birlikte Güzel" alanından (ahbap.org) yapabilecekler. Ahbap yetkilileri, Anadolu Efes tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda başvuruları değerlendirecek ve ihtiyaçlara göre mevcut kaynağın doğru kişilere ulaştırılması için gerekli çalışmayı yapacak. Fondan faydalanacak kişilere, temel ihtiyaç malzemelerini karşılayabilmeleri için alışveriş kartları sağlanacak. Bu kartlarla evden çıkmadan online üzerinden alışveriş yapmak mümkün olacak.

Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent: "Bu cömert destek mağdur çalışanlara nefes aldıracak"

Anadolu Efes ile iş birlikleri hakkında Dernek Başkanı Haluk Levent şunları söyledi: "Anadolu Efes'in bu cömert desteği yeme-içme ve eğlence sektörünün mağdur çalışanlarına nefes aldıracak. Derneğimiz Ahbap'ın varlığı zor günlerden geçtiğimiz böylesi zamanlarda daha da anlam kazanıyor. Derneğimize başvuran tüm destek taleplerini titizlikle değerlendirip 1 milyon TL'lik kaynağın gerçekten ihtiyaç duyan çalışanlar ve ailelerine gitmesi için çalışacağız."

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Anadolu Efes, Haluk Levent, Türkiye, Güncel

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