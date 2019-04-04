Anadolu Efes - Ax Armani Exchange Olimpia Milan: 101 - 95

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Miguel
Angel Perez, Ilija Belosevic, Anne
Panther
ANADOLU EFES: Micic 18, Simon 14, Larkin 12, Beaubois 14,, Moerman 13, Pleiss 14, Doğuş Balbay
, Sertaç Şanlı
7, Buğrahan Tuncer, Anderson 3, Dunston 6
AX ARMANİ EXCHANGE OLİMPİA MİLAN: James 17, Nunnally 10, Micov 14, Tarczewski 11, Nedovic 16, Kuzminskas 14, Jerrells, Omic 6, Brooks 7
1'İNCİ PERİYOT: 24-20
DEVRE: 42-53
3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-69
BEŞ FAULLE ÇIKAN: 37.36 Nedovic (AX Armani Exchange Olimpia Milan
) THY Avrupa
Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında Anadolu Efes
, sahasında AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 101-95 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes 20'nci galibiyetini elde ederken, İtalyan ekibi ise 16'ncı kez parkeden mağlup ayrıldı. - İstanbul
Anne, Miguel, Anadolu Efes, Milan, Spor
Kaynak: DHA