Anadolu Efes - Banvit: 81 - 72

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek
, Fatih Arslanoğlu
, Mehmet Karabilecen
ANADOLU EFES: Micic 14, Beaubois, Metecan Birsen, Moerman 26, Dunston 23, Yiğitcan Saybir, Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay
, Simon 13, Onuralp Bitim 3, Sertaç Şanlı
2
BANVİT: Perez 5, Şehmus Hazer 11, Tolga Geçim
7, Shelton 16, Morgan 20, Metehan Akyel 1, Ragıp Berke Atar 5, Rıdvan Öncel 7, İsmail Cem
Ulusoy
1. PERİYOT: 18-24
DEVRE: 41-44
3. PERİYOT: 64-62
BEŞ FAULLE ÇIKAN: 34.03 Beaubois (Anadolu Efes
)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Anadolu Efes, Banvit
'i 81-72 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyet alan takımın yarı finale çıkacağı seride ikinci mücadele 25 Mayıs Cumartesi günü Banvit Kara Ali Acar
Spor Salonu'nda oynanacak. - İstanbul
Fatih Arslanoğlu
, Serkan Emlek
, Banvit
, Anadolu Efes
, Spor
Kaynak: DHA