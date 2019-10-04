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Anadolu Efes - Barcelona maçında 'Pembe Top'

Meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen 'Pembe Top' projesi, bu akşam Anadolu Efes-Barcelona maçında uygulandı.

04.10.2019 23:10Anadolu Efes - Barcelona maçında 'Pembe Top'
Meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen 'Pembe Top' projesi, bu akşam Anadolu Efes- Barcelona maçında uygulandı.
Her 8 kadından birini etkileyen meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen 'Pembe Top Sahada' projesi altıncı kez gerçekleştirildi. Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen 'Pembe Top' projesi kapsamında, bu akşam oynanan Turkish Airlines Euroleague Anadolu Efes - Barcelona mücadelesinde hava atışı pembe top ile yapıldı. Hava atışını, projesinin bu yılki gönüllü destekçisi, oyuncu Bensu Soral yaptı.
(İHA)

Anadolu Efes, Barcelona, Güncel

Kaynak: İHA

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