04 Aralık 2018, 22:55
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Anadolu Efes - Beşiktaş Sompo Japan: 86-90

Anadolu Efes - Beşiktaş Sompo Japan: 86-90

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Erşan Kartal, Mehmet Serdar Ünal, Seher Ayşe Nur YazıcıoğluANADOLU EFES: Larkin 17, Buğrahan Tuncer 7, Anderson 14, Moerman 14, Dunston 17, Sertaç Şanlı 4, Beaubois 6, Doğuş Balbay 5, Metecan Birsen 2, Birkan BatukBEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 9, Burak Can Yıldızlı...



SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Erşan Kartal, Mehmet Serdar Ünal, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

ANADOLU EFES: Larkin 17, Buğrahan Tuncer 7, Anderson 14, Moerman 14, Dunston 17, Sertaç Şanlı 4, Beaubois 6, Doğuş Balbay 5, Metecan Birsen 2, Birkan Batuk

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 9, Burak Can Yıldızlı 4, Gibson 6, Erkan Veyseloğlu, Buva 17, Benzing 17, Rich 27, Samet Geyik 10, Can Maxim Mutaf, Ömer Utku Al

1'İNCİ PERİYOT: 23-10

İLK YARI: 40-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-63

5 FAUL: 39.40 Dunston, 39.53 Anderson (Anadolu Efes) - 38.18 Pressey (Beşiktaş Sompo Japan)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9'uncu hafta karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Japan deplasmanda Anadolu Efes'i 90-86 mağlup etti. Mehmet Serdar,Beşiktaş,Anadolu Efes
04 Aralık 2018 Salı 22:55



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