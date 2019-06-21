21.06.2019 22:05
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Anadolu Efes bu sezon 2 kupa kazandı

Anadolu Efes bu sezon 2 kupa kazandı

Anadolu Efes, 2018-2019 sezonunda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafere ulaşırken, 18 yıl sonra THY Euroleague'de Final-Four oynama başarısı gösterdi.

Anadolu Efes , 2018-2019 sezonunda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafere ulaşırken, 18 yıl sonra THY Euroleague'de Final-Four oynama başarısı gösterdi.

Anadolu Efes, başarılı bir sezonu geride bıraktı. Bu sezon 4 kulvarda mücadele eden lacivert-beyazlılar, 2'sinde ipi göğüsledi, 2'sinde ise finalde kaybetti. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Efes, finalde Fenerbahçe 'yi 65-62 mağlup etti. PTT Türkiye Kupası 'nda Fenerbahçe ile karşılaşan lacivert-beyazlılar, rakibine 80-70 yenildi.

18 yıl sonra Final-Four geldi

THY Euroleague'de 18 yıl sonra Final-Four oynama başarısı gösteren Anadolu Efes, yarı finalde Fenerbahçe'yi 92-73 yendi ve finale çıktı. Tarihinde ilk kez finalde oynayan Efes, Rus ekibi CSKA Moskova 'ya 91-83'lük skora mağlup oldu.

Son olarak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe'yi 4-3 ile geçen lacivert-beyazlılar, kupayı müzesine götürdü. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Fenerbahçe , Anadolu Efes , Spor

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