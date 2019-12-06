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Anadolu Efes-CSKA Moskova maçının biletleri tükendi

THY Avrupa Ligi lideri Anadolu Efes'in, 15. haftada 20 Aralık Cuma günü Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla yapacağı maçın biletleri tükendi.

06.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:30Anadolu Efes-CSKA Moskova maçının biletleri tükendi
THY Avrupa Ligi lideri Anadolu Efes'in, 15. haftada 20 Cuma günü Rusya'nın CSKA takımıyla yapacağı maçın biletleri tükendi.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon iç sahadaki pek çok karşılaşması kapalı gişe olan lacivert-beyazlı takımın 2 hafta sonra oynayacağı CSKA Moskova maçında da tribünler tamamen dolacak.
Anadolu Efes Kulübünden yapılan açıklamaya göre, tükenmek üzere olan kombineleri satın almaya devam eden basketbolseverler, CSKA Moskova maçını içeren "Zirve Rekabeti" bilet paketine de yoğun ilgi gösterdi.
2019-2020 sezonu kombinelerini, tek maçlık biletleri ve bilet paketlerini zaman geçirmeden satın alan Anadolu Efes taraftarları, CSKA Moskova maçının da kapalı gişe olmasını sağladı.
- Anadolu Efes'ten iki yeni bilet paketi
Anadolu Efes, basketbolseverler için iki yeni bilet paketi oluşturdu.
Lacivert-beyazlı ekibin "Yılbaşı Paketi"nde şu karşılaşmalar yer alıyor:
26 Aralık 2019:
20.30 Anadolu Efes-Maccabi FOX
29 Aralık 2019:
17.30 Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen
3 Ocak 2020:
20.30 Anadolu Efes-Khimki
Toplamda dört THY Avrupa Ligi maçını içeren "Yeni Yıl Paketi"nde ise şu maçlar bulunuyor:
26 Aralık 2019:
20.30 Anadolu Efes-Maccabi FOX
3 Ocak 2020:
20.30 Anadolu Efes-Khimki
14 Ocak 2020:
20.30 Anadolu Efes-AX Armani Exchange Milan
17 Ocak 2020:
20.30 Anadolu Efes-ASVEL

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Moskova, Aralık, Spor

Kaynak: AA

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