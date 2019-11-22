Haberler » Spor » Anadolu Efes deplasmanda Armani Milano'yu devirdi - Spor

Anadolu Efes deplasmanda Armani Milano'yu devirdi

THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda AX Armani Exchange Milan'ı 81-76 mağlup etti.

22.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:22

Basketbolda THY Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange 'ı 81-76 yendi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Lacivert-beyazlı takım, bu galibiyetle iyi başladığı Avrupa Ligi mücadelesinde 10. maçında 8. galibiyetini aldı. Anadolu Efes'in 2 mağlubiyeti bulunuyor.

İtalyan temsilcisi ise bu sezonki 3. yenilgisini aldı.

Salon: Mediolanum Forum

Hakemler: Angel Miguel Perez (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Milan Nedovic (Slovenya)

AX Armani Exchange Milan:Roll 8, Rodriguez 11, Micov 10, Tarczewski 6, Scola 3, Shelvin 8, Biligha 5, Nedovic 9, White 8, Brooks 8

Anadolu Efes:Beaubois 10, Micic 6, Simon 6, Singleton 11, Pleiss 14, Larkin 17, Sertaç Şanlı 6, Anderson 3, Peters 8, Doğuş Balbay

1.Periyot:17-16

Devre:39-41

3. Periyot:60-62

Ali KoçAli Koç'un büyük sıkıntısı: Sıcak para

St. Pauli, Barış Pınarı HarekatıSt. Pauli, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Enver Cenk Şahin'in sözleşmesini feshetti

LiverpoolLiverpool'dan Uğurcan için 18 milyon poundluk teklif

Anadolu Efes deplasmanda Armani Milano'yu devirdi

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Avrupa, Milan, Spor


HABER YORUMLARI (5)
YABANCILAR TAKIMI:takımda sadece iki Türk oyuncu var ://
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
DARDANELSPORLU:ya ne olacaktı böyle vurur geçerler işte
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
YAPMA YAV!!!:ERGİN ATAMAN, ADAM. . . OBRODOVİÇ GO HOME. . . . .
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
ZİYAA:Anadolu Efes-Barcelona Final oynar. Anadolu Efes Şampiyon olur.
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
MAHO:formda bir ekibe karşı çok büyük bir galibiyet tebrikler efesim
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
15:22 LaLiga Orta Doğu ve Afrika Direktörü Ventura: LaLiga'yı Türk pazarında büyütmeye...
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız
15:18 1 değil, 2 değil tam 13 iddaa kuponu tutturdu! 74 bin 557 lira...
15:15 Ev hanımı eşinden ilham aldı, bilardo kursuna katıldı
15:13 Bakan Kasapoğlu: "Spor organizasyonlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirebilme adına yüksek bir...
15:06 Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun şanssızlığı
15:01 EURO 2020 play-off turu eşleşmeleri yapıldı! İşte karşılaşacak ülkeler
14:35 Beşiktaş ile Galatasaray arasında müthiş takas! Al Diagne'yi ver Oğuzhan'ı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
13:06 Galatasaray'da Luyindama şoku: Sezonu kapattı
12:51 Açılışını Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 70 milyonluk stat bomboş kaldı
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
12:28 Ozan Tufan, Fenerbahçe'den en az 4 yıllık sözleşme istiyor
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
22.11.2019 15:26:05