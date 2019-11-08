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Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'u dağıttı

THY Euroleague 7. hafta mücadelesinde deplasmanda Olympiakos'a konuk olan Anadolu Efes, mücadeleden 86-67 galip ayrılarak 5. galibiyetini elde etti.

08.11.2019 08:52 | Son Güncelleme: 08.11.2019 08:55

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Yunan kulübü Olympiakos ile karşılaştı.

Pire kentindeki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-21 geride kapatan Anadolu Efes, 2. periyotta etkileyici bir hücum performansı sergiledi. Larkin ve Micic'in skorer oyunlarının katkısıyla 10 dakikada 32 sayı bulan Anadolu Efes, soyunma odasına 53-35 önde gitti.

MICIC VE LARKIN GALİBİYETİ GETİRDİ

Ev sahibi ekip, Anadolu Efes savunmasını Paul ve Printezis'in şutlarıyla geçtiği 3. çeyrekte farkı 9 sayıya (58-67) indirdi. Son 10 dakikada potasında yalnızca 9 sayı gören Anadolu Efes, sahadan 86-67 galip ayrıldı. Anadolu Efes'i galibiyete, 27 sayı, 5 asistle oynayan Micic ve 24 sayı, 6 ribaunt üreten Larkin taşıdı.

Anadolu Efes, gruptaki 5. galibiyetini, Olympiakos ise 5. mağlubiyetini aldı.

Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'u dağıttı

Anadolu Efes, Olympiakos, Efes, Spor

Kaynak: AA


YORUMLAR (1)
ZİYAA: Tebrikler Efes. . . Şampiyon olur bu sezon kesin.
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