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Anadolu Efes'e Moerman'dan kötü haber

Anadolu Efes Spor Kulübü, Adrien Moerman'ın sol ayak bileğinden ameliyat olduğunu ve 12 ila 14 hafta parkelerden uzak kalacağını açıkladı.

20.08.2019 14:05 Anadolu Efes'e Moerman'dan kötü haber
Anadolu Efes Spor Kulübü, Adrien Moerman'ın sol ayak bileğinden ameliyat olduğunu ve 12 ila 14 hafta parkelerden uzak kalacağını açıkladı.
Lacivert-beyazlılara uzun forvet pozisyonunda görev yapan Fransız oyuncu Adrien Moerman'dan kötü haber geldi. Anadolu Efes'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Geçirdiği sakatlık sebebiyle bu sabah ameliyat olan ve 12-14 hafta süresince parkeden uzak kalacak olan oyuncumuz Adrien Moerman'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve en kısa zamanda parkelere dönmesini diliyoruz" denildi.
31 yaşındaki basketbolcu geçen sezon Anadolu Efes forması ile Euroleague'de çıktığı 37 karşılaşmada 12 sayı, 6.1 ribaund ve 1.5 asist ortalaması ile oynamıştı.



Anadolu Efes, Spor

Kaynak: DHA

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