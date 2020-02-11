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Anadolu Efes'e Vasilije Micic'ten kötü haber

Anadolu Efes, Sırp oyun kurucu Vasilije Micic'in yaklaşık 2 hafta parkelerden uzak kalacağını açıkladı.

11.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:05Anadolu Efes'e Vasilije Micic'ten kötü haber

Anadolu Efes, Sırp oyun kurucu Vasilije Micic'in yaklaşık 2 hafta parkelerden uzak kalacağını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten 26 yaşındaki oyuncunun sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başarılı oyuncumuz Vasilije Micic kalf sakatlığı nedeniyle yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalacak. Sağlık ekibimizin verdiği bilgiye göre Micic, Türkiye Kupası ve Euroleague'deki Bayern Münih karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Anadolu Efes Kulübü olarak oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede parkelere dönmesini diliyoruz."



Anadolu Efes, Spor

Kaynak: DHA

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