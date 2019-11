Anadolu Efes, EuroLeague One Team Projesi'nin altıncı çalışmasını gerçekleştirdi

Anadolu Efes, EuroLeague One Team Projesi'nin altıncı çalışmasını, Tolga Geçim ve taraftarlarının katılımıyla TSYD'de gerçekleştirdi.Anadolu Efes, tüm EuroLeague ve EuroCup takımlarını geçerek EuroLeague One Team Altın Ödülü'nü kazandığı One Team projesinin altıncı hafta çalışmasını, projenin destekçisi Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Levent Tesisleri'nde gerçekleştirdi.Tolga Geçim: "Bu projenin bir parçası olmak hem benim için hem de sizin için büyük bir şans"Çalışmanın başından sonuna kadar özel sporcular ile vakit geçiren Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Tolga Geçim, One Team projesi ile ilgili düşüncelerini ise özel sporculara şu şekilde aktardı:"Bugün bu çalışmada yer almak benim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Kulübümüzün One Team projesinin parçası olmak, hem benim için hem de sizler için büyük bir şans. Bugünkü eğlenceli çalışmanın ardından katılımcılarımız ile bir araya gelmeye devam edeceğim. Ayrıca bugünkü çalışmamıza ev sahipliği yapan Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne de çok teşekkür ederiz. Kendilerinin destekleri, projemiz için çok önemli."Anadolu Efes taraftarları, özel sporculara motivasyon sağladı'Motivasyon' temalı çalışmada, Anadolu Efes Spor Kulübü Mobil Uygulaması üzerinden yayınlanan kampanyaya katılan en hızlı Fan Club üyeleri de yer aldı. Özel sporcular ile birlikte vakit geçiren taraftarlar, aynı zamanda onlara motivasyon sağlayarak unutulmaz bir gün yaşamalarını da sağladı. Anadolu Efes Spor Kulübü ve Beylikdüzü Belediyesi'nin uzman eğitmenleri tarafından yönetilen çalışmada, özel sporcular ve taraftarların bir arada yer alabileceği eğlenceli etkinlikler de gerçekleştirildi.One Team projesinin altıncı haftasına ev sahipliği yapan Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Genel Başkanı Oğuz Tongsir de çalışma öncesinde özel sporcularla tanıştı ve katılımcılar ile bir araya gelmenin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi. - İSTANBUL