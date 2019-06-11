Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 101 - 93

SALON: Sinan Erdem Spor

HAKEMLER: Yener Yılmaz-Özlem Yalman-Sinan İşgüder

ANADOLU EFES: Brock Motum 13, Shane Larkin 19, Braynt Dunston 15, Rodrigue Beaubois 13, Vasilije Micic 30, Doğuş Balbay 5, Yiğican Saybir, Ahmet Buğrahan Tuncer, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı, Metecan Birsen 6, Ömer Can İlyasoğlu

FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 17, Melih Mahmutoğlu 1, Nicolo Melli 22, Marko Guduric 18, Nikola Kalinic 13, Kostas Sloukas 11, Ahmet Düverioğlu 7, Sinan Güler 4, Ege Tırpancı, Ekrem Sancaklı, Barış Hersek, Egehan Arna

1'İNCİ PERİYOT: 14 - 20

DEVRE: 40-52

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-69

4'ÜNCÜ PERİYOT: 86-86

5 FAUL ALAN: Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed (Fenerbahçe Beko) - Rodrigue Beaubois, Braynt Dunston (Anadolu Efes)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi 2'nci maçında Anadolu Efes, sahasında normal süresi 86-86 biten karşılaşmada rakibini 101-93 mağlup ederek durumu 1-1'e getirdi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko oldu. Rakibine kolay sayı şansı vermeyen sarı-lacivertliler Ali Muhammed'in 3 sayılık basketiyle mücadelenin ikinci dakikasında farkı 5'e çıkardı: 2-7. İlk periyodun ortalarında hücumda daha etkin bir görüntü çizen Fenerbahçe Beko, televizyon molasına 4 sayılık farkla önde girdi: 10-14. Kalan sürede rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen sarı-lacivertliler ilk periyodu 6 sayı önde kapattı: 14-20.

İkinci periyoda da Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed ve Melli'nin basketleriyle 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, farkı çift hanelere yükseltti: 14-27.

Karşılıklı basketlerle devam eden karşılaşmada Fenerbahçe Beko, Melli, Guduric ve Sloukas'ın üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle farkı 18'e çıkardı: 21-39. Kalan sürede iki takımda daha yüzdeli hücum ederken karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe Beko 12 sayılık farkla önde kapattı: 40-52

Mücadelenin ikinci yarısının ilk 5 dakikasında rakibine sadece 5 sayı izni veren Anadolu Efes, hücumda çizdiği etkili görüntüyle çift hanelerdeki farkı 4'e düşürdü: 53-57. Molanın ardından savunmada sertliği arttıran Fenerbahçe, Melli'nin üçlüğüyle farkı 9'a kadar yükseltti: 56-65. Periyodun sonunda Matum'un smacına son saniyede Melli cevap verdi ve son periyoda konuk Fenerbahçe Beko 4 sayılık avantajla girdi: 65-69.

Final periyoduna da etkili başlayan Anadolu Efes oldu, hücum etkili görüntü çizen ev sahibi ekip, Dunston'un takip smacıyla skora denge getirdi: 71-71. İki takımda son periyotta hücumda daha etkili oynamaya başladı. Fenerbahçe Beko, karşılaşmanın bitimine 3.03 dakika kala Melli'nin basketiyle tekrardan öne geçti: 79-80. Karşılaşmanın sonunda skor üstünlüğü sürekli değişti. Larkin'in serbest atışından bulduğu sayıya Ali Muhammed 3 sayılık basketle cevap verirken, sonrasında Micic'in üstünlüğüyle Anadolu Efes yeniden 1 sayı öne geçti: 84-83. Fenerbahçe Beko, son hücumdan Melli ile faydalanamayınca mücadele 86-86'lık skorla uzatmaya gitti.

Uzatma periyodu Motum'un 3 sayılık basketiyle başladı: 89-86. Ali Muhamed'in turnikesine Micic 3 sayılık basketle cevap verdi ve mücadelenin tamamlanmasına 2.23 dakika kala ev sahibi Anadolu Efes farkı 5'e çıkardı: 93-88. Fenerbahçe Beko, Kalinic'in 3+1'lik hücumuyla farkı 3'e düşürdü: 95-92. Rakibinin yaklaşmasına izin vermeyen Anadolu Efes karşılaşmadan 101-93 galip ayrıldı.

ERGİN ATAMAN'DAN KULAKLIKLI TEPKİ

Karşılaşma öncesinde takımlar sahaya çıkarken Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, sahada kulaklıkla yer aldı. Tecrübeli antrenörün, ilk maçta yaşanan küfürlü tezahüratlara tepki olarak sahaya kulaklıkla çıktığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

- İstanbul