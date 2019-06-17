17.06.2019 22:09
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Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 86-76

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 86-76

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar ÜnalANADOLU EFES: Micic 9, Larkin 12, Simon 15, Moerman 26, Dunston 19, Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay 2, Sertaç Şanlı 3, Metecan BirsenFENERBAHÇE BEKO: Sloukas 22, Ali Muhammed 15, Kalinic 8, Melli 4, Ahmet Düverioğlu...

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal
ANADOLU EFES: Micic 9, Larkin 12, Simon 15, Moerman 26, Dunston 19, Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay 2, Sertaç Şanlı 3, Metecan Birsen
FENERBAHÇE BEKO: Sloukas 22, Ali Muhammed 15, Kalinic 8, Melli 4, Ahmet Düverioğlu 2, Melih Mahmutoğlu 12, Guduric 9, Datome 2, Sinan Güler 2
1'İNCİ PERİYOT: 27-20
İLK YARI: 39-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-47

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 5'inci maçında Anadolu Efes, kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu 86-76 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi.
Serinin 6'ncı maçı, 19 Haziran Çarşamba günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Anadolu Efes, mücadeleyi kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Fenerbahçe Beko'nun maçı kazanması halinde ise seri, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak 7'nci ve son maça taşınacak.


Kaynak: DHA
Mehmet Keseratar, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beko, Spor

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