Basketbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig play off final serisi 2. maçı yarın oynanacak. Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 17 sayı farkla 73-56 yenerek seride 1-0 öne geçti. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin 2. maçı yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Peki Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Müsabakayı Yener Yılmaz, Özlem Yalman ve Sinan İşgüder hakem üçlüsü yönetecek. Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi Play-Off Final maçı 11 06 2019 günü TRT Spor HD, Tivibu Spor 2, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 18:45.

ANADOLU EFES İLE FENERBAHÇE BEKO'NUN 8. RANDEVUSU

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, bu sezon 8. kez karşı karşıya gelecek. THY Avrupa Ligi'nde 3 kez kozlarını paylaşan iki takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise birer kez mücadele etti. Bu karşılaşmaların 4'ünde Anadolu Efes sahadan galip ayrıldı. Üç karşılaşmayı ise Fenerbahçe Beko kazandı.

PLAY OFF'TA 16. KARŞILAŞMA

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ligde play-off uygulamasının başladığı 1983-84 sezonundan itibaren 16. kez eşleşti. Geride kalan 15 eşleşmede 9 kez lacivert-beyazlı takım, 6 defa ise sarı-lacivertli ekip turu geçti. İki takım arasında lig play-off'larında oynanan 49 karşılaşmanın 26'sını Anadolu Efes, 23'ünü ise Fenerbahçe kazandı.

TAKIMLARIN SON DURUMLARI

Sarı-lacivertli takımda Jan Vesely, Gigi Datome ve Erick Green'in final serisi öncesi sakatlıkları bulunuyor. Bireysel antrenmanlara başlamalarına rağmen tedavileri devam eden 3 oyuncunun da final serisinde forma giymelerinin zor olduğu bildirildi.

Anadolu Efes'te ise sakat oyuncu bulunmuyor.

FİNAL SERİSİ PROGRAMI

İlk 2 maçı Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak final serisinin programı şöyle:

9 Haziran Pazar:

17.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

11 Haziran Salı:

18.45 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

13 Haziran Perşembe:

21.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

15 Haziran Cumartesi:

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) (Saat daha sonra açıklanacak)

17 Haziran Pazartesi: (Gerekirse)

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak)

19 Haziran Çarşamba: (Gerekirse)

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) (Saat daha sonra açıklanacak)

21 Haziran Cuma: (Gerekirse)

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak)