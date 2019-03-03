Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko Maçının Ardından

Kaynak: DHA

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında oynanan ve Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu 67-65 mağlup ettiği müsabakanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ve Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Takımıyla gurur duyduğunu söyleyen Ataman, şöyle konuştu: "Avrupa'nın en iyi takımına karşı oynadık. Oyuncular müthiş bir mücadele ortaya koydular. Takımımla gurur duyuyorum. Bu maçta az oyuncuyla oynamak zorunda kaldık. Doğuş Balbay sakattı. Buğrahan Tuncer ise maç içinde kasığından sakatlandı. Fenerbahçe Beko, 10 sayı öne geçtiğinde risk aldık ve hiç denemediğimiz Sertaç Şanlı, Dunston ve Moerman'dan oluşan 3 uzunlu alan savunması uyguladık. Fenerbahçe Beko biraz duraksadı. Ardından hücumda farklı bir sisteme geçerek maça ortak olduk. Geriden gelmenin vermiş olduğu tempoyla da maçı kazandık."ERGİN ATAMAN: GİRİŞİMLER YAPILDIFenerbahçe Beko ile THY Avrupa Ligi'nde oynadıkları maçta taciz ve hakarete uğradığını söyleyerek Avrupa Ligi organizasyonu göreve çağıran Ataman, konuya ilişkin soru üzerine, "Bu soruya cevap vermeyeceğim. Maçı gölgelemesini istemiyorum. Girişimler yapıldı. Bu çok ciddi bir konu" dedi.Takım kaptanı Doğuş Balbay'ın sağlık durumu hakkında da bilgi veren Ataman, "Dizinde ciddi bir sakatlık var. Çok uzun süreli bir sakatlık değil ancak bugün oynaması imkansızdı. Doğuş'u Barcelona Lassa maçına yetiştirmeye çalışacağız" diyerek sözlerini noktaladı.ZELJKO OBRADOVIC: HÜCUMDA KÖTÜ OYNAYARAK MAÇI KAYBETTİKZelko Obradovic ise şu ifadeleri kullandı: "Önde olduğumuz süreçte Anadolu Efes karşısında daha rahat bir oyun sergiledik. Ancak hücumda kötü oynayarak maçı kaybettik. Son bölümde de çok kolay sayılar yedik. Son 10 saniyede maçı kazanma şansımız vardı ama bunu değerlendiremedik. Anadolu Efes'i aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Yarın maçı tekrar izlediğimizde mağlup olmamızın sebeplerini daha iyi anlayacağız."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Açıklamalar