Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçının ardından

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Fenerbahçe'yi geçip, şampiyon olacağız

"Maç öncesi küfürleri duymamak için kulaklıkla çıktım, müzik dinledim"

"Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gideceğim"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic: Kazanma şansımız vardı. Ancak Melli'nin atışı girmedi

Olgucan KALKAN - İSTANBUL/ DHA

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde normal süresi 86-86 biten maçta uzatmalarda 101-93 galip gelen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, "Fenerbahçe'yi geçip, şampiyon olacağız. Biz şampiyon olacağız, sloganımız bu" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, ilk yarıda Fenerbahçe Beko'nun kendilerinden daha iyi oynadığını belirterek, "Kadro tercihi olarak hücum ağırlıklı bir kadro ile oynadık. Doğuş'un ciddi bir sakatlığı vardı ve İlk yarıda istediğimizi yapamadık. Devre arasında konuştuk. Hücumda 3 guardla oynadık. Fenerbahçe'nin yaptığı gibi biz de ikili oyunlar yaptık ve istediğimizi elde ettik. Güzel bir karakter gösterisi gösterdik. 16 sayı geriye düştüğümüz maçı çevirdik. Oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin ev sahipliğini yaptığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gidip, gitmeyeceğinin sorulması üzerine Ergin Ataman, "Küfür olayı ile ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu'nun disiplin yönetmeliğini inceledim. Hayretler içerisinde kaldım. Eskiden küfür olduğu zaman maçlarda 3 anons olur, o takımlar ceza alırdı. Bu serbest bırakılmış. 6 ve 7 kez oluncaya kadar isteyen istediği gibi küfür edebiliyormuş. Salonlarda bunu da görmüş olduk. Bastır parayı gel burada istediğin kadar, istediğin kişiye küfür et. Nasıl bir disiplin yönetmeliği yayınlanmış, şaşırdım. Maç öncesi bunları duymamak için kulaklıkla çıktım, müzik dinledim" şeklinde konuştu.

Deplasmandaki maçlarda gerekli tedbirlerin alınmasını beklendiğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Orada geçmişte çok tatsız olaylar yaşandı. Ama bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin güvencesiyle dünyanın her yerine gittim. Onun için Ülker Arena'ya da giderim. Sonuçta Spor Bakanlığımız var, İçişleri Bakanlığımız var. Spor şubemiz var. Bu konuda herhangi bir endişem yok. Tek beklentim Türkiye'de yıllar önce yapılan 6222 sayılı kanun var. Beklentim bu yasanın kullanılması. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızı, Sayın İçişleri Bakanımızı ve spor şubeyi göreve çağırıyorum. Ben profesyonel bir antrenörüm. Kulübüm şampiyonluk mücadelesi veriyor ve takımın başında olmamı istiyor. Ben de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gideceğim" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ile ilgili olarak ise Ergin Ataman, "Sosyal medya hesabımda yazdım. Biz bu senenin flaş takımıyız. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandık. Normal sezonu birinci bitirdik ve Euroleague'de final oynadık. Bunu nasıl yaptıysak, finalde de Fenerbahçe'yi geçip, şampiyon olacağız. Biz şampiyon olacağız, sloganımız bu" dedi.

Bryant Dunston ise, ilk yarıda istedikleri gibi oynayamadıklarını ifade ederek, "Maçın devre arasında savunmamızın yeterli olmadığını anladık. Yaptığımız işleri basitleştirmemiz gerektiğini düşündük. Hücumda ilk maçta yaptığımızdan daha fazla topu paylaştık. Bizim oyunumuzda top herkesin eline değiyorsa bizi yenmek kolay olmuyor. İyi iş çıkardık" değerlendirmesinde bulundu.

FENERBAHÇE BEKO CEPHESİ

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ise, iyi bir oyun sergilediklerini vurgulayarak, "Anadolu Efes'i tebrik ederim. Çok uzun süre iyi oynadık. Kazanma şansımız vardı. Ancak Melli'nin atışı girmedi. Maç uzatmalara gitti. Seriye evimizde devam edeceğiz.

Taraftarımızın önünde güzel bir atmosferde oynayacağız" dedi.

Sarı-lacivertli takımın Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas da maça iyi başladıklarını dile getirerek, "Farklı bir maç olacağını biliyorduk. Seriyi 2-0 yapmak için gelmiştik. Ancak olmadı. Seriye evimizde devam edeceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA