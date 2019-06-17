Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 86-76 mağlup etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 5. maçında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe'yi 86-76 yendi. Efes bu sonuçla seride 3-2 öne geçerken, 6. maç ise 19 Haziran Çarşamba günü Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda oynanacak.

ADRİEN MOERMAN 26 SAYIYLA OYNADI

Anadolu Efes'te Adrien Moerman 26 sayı, 8 ribaund, 4 asistle maçın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe'de Sloukas attığı 22 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

3 KEZ ANONS YAPILDI

Fenerbahçe Beko taraftarının küfürlü tezahüratları nedeniyle maç boyunca 3 kez anons yapıldı. Müsabakadan önce Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a yönelik küfürlü tezahüratlar nedeniyle 1 kez anons yapıldı. Maç sırasında da küfürlü tezahüratların devam etmesiyle 2 anons daha gerçekleştirildi. Üçüncü anonsta küfürlerin devam etmesi durumunda salonun boşaltılacağı bildirildi.