Anadolu Efes - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kupası hangi kanalda?

35'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda geçen sezonun şampiyonu ile Türkiye Kupası sahibi karşılaşıyor. Lig öncesindeki en ciddi imtihanda her iki taraf da kupayı müzeye götürmek için mücadele edecek. Basketbolseverler, Anadolu Efes - Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda merak edip araştırıyor. İşte detaylar...

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu yıl 35'incisi düzenlenecek Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. 26 Eylül Perşembe günü Gaziantep'te Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Müsabakayı Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen ve Kerem Baki hakem üçlüsü yönetecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kez kazanan Anadolu Efes ile 7 kez müzesine götüren Fenerbahçe, yarın akşam 35. kez düzenlenecek turnuvada karşılaşacaklar. Gaziantep'teki Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak ve TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

ANADOLU EFES 11 KEZ, FENERBAHÇE 7 KEZ KAZANDI!

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Anadolu Efes 11 kez kazanarak en fazla müzesine götüren takım oldu. Yarın karşılaşacağı rakibi Fenerbahçe ise bu kupayı 7 kez kazandı. Geçen sezon Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 65-62 yenerek kupayı kazanmıştı. Fenerbahçe en son 2017'de Banvit'i 75-64 yenerek müzesine götürdü.