Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta eşleşmesinde ikinci randevu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes
ile Galatasaray
Doğa Sigorta
'nın karşı karşıya geldiği play-off yarı final serisinde ikinci maç yarın oynanacak.
Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem
Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.
Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmenin ilk maçını Anadolu Efes, 82-77'lik skorla kazandı.
Eşleşmedeki üçüncü karşılaşma, 5 Haziran Çarşamba
günü Galatasaray Doğa Sigorta'nın ev sahipliğinde aynı salonda yapılacak.
Serinin uzaması durumunda finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 7 Haziran Cuma ve beşinci karşılaşma ise 10 Haziran Pazartesi günü oynanacak.
Kaynak: AA
Spor