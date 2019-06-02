02.06.2019 18:30
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Anadolu Efes, Galatasaray'ı 80-68 yenerek seride durumu 2-0 yaptı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 80-68 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi. Üç galibiyete ulaşanın finale yükseleceği serinin üçüncü maçı 5 Haziran Çarşamba günü oynanacak.

Galatasaray Doğa Sigorta'yı 80-68 mağlup eden Anadolu Efes yarı final serisinde durumu 2-0 yaptı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 80-68 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.

Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği eşleşmenin üçüncü maçı, 5 Haziran Çarşamba günü bu kez Galatasaray Doğa Sigorta ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Karşılaşma düşük tempoda başlarken Anadolu Efes, pota altından bulduğu basketlerle 4. dakikayı 7-6 üstün geçti. Galatasaray Doğa Sigorta, çeyrek boyunca rakibini boyalı alanda durdurmakta sorun yaşadı. Lacivert-beyazlılar, birinci periyodu 24-14 önde kapattı.

İkinci çeyreğin yaklaşık ilk 4 dakikasında hücum süresini iyi kullanamayan ve skor üretemeyen sarı-kırmızılı takım karşısında kısa oyuncularıyla etkili olan Anadolu Efes, 16. dakikada farkı 19 sayıya çıkardı: 36-17. Kenardan oyuna dahil olan isimlerin katkısıyla skor farkını koruyan ev sahibi ekip, Galatasaray Doğa Sigorta karşısında soyunma odasına 46-30 üstün girdi.

ANADOLU EFES SON ÇEYREĞE ÖNDE GİRDİ

Sarı-kırmızılı takım, ikinci yarıya üst üste top kayıplarıyla girdi. Oyundan düşen rakibi karşısında hızlı hücumlarla ritimli oyununu sürdüren Anadolu Efes, 26. dakikada farkı 24 sayıya kadar yükseltti: 60-36. Bir ara farkı 27 sayıya (67-40) çıkaran ev sahibi takım, son çeyreğe 67-42 önde gitti.

Final periyodunda skor farkını korumayı başaran Anadolu Efes, karşılaşmayı 80-68 kazandı.

Mücadele öncesinde 2011-2013 yıllarında Anadolu Efes'te oynayan Sasha Vujacic'e, THY Avrupa Ligi'nde geçen aylarda oynanan 400. maça özel hazırlanan ve oyuncunun kendi isminin de yer aldığı forma hediye edildi.

Anadolu Efes, Galatasaray'ı 80-68 yenerek seride durumu 2-0 yaptı
Spor

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