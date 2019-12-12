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Anadolu Efes, galibiyet serisini derbide sürdürdü

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında derbi maçta Fenerbahçe Beko'yu 81-73 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

12.12.2019 23:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 23:02Anadolu Efes, galibiyet serisini derbide sürdürdü
Anadolu Efes, THY Ligi'nin 13. haftasında derbi maçta Beko'yu 81-73 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.
Bu sonuçla Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde üst üste 7. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlıların galibiyet sayısı ise 11'e çıktı.
THY Avrupa Ligi'nde 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe Beko, sezonun 8. yenilgisini aldı.
Larkin ikinci yarı sahneye çıktı
Anadolu Efes'in ABD'li yıldızı Shane Larkin, ikinci yarıdaki performasıyla takımını galibiyete taşıyan isimlerin başında geldi.
Avrupa Ligi'nde son iki maçta 73 sayı atan ve bu maça kadar bu sezon 22.2 sayı ortalamasıyla oynayan Larkin, ilk yarıda kullandığı 2 şutta da isabet bulamadı.
İlk basketini üçüncü çeyreğin ortasında atan Larkin, bu periyotta takımının kaydettiği 21 sayının 10'una imza attı. Larkin final periyodunda da etkinliğini sürdürdü ve maçı 20 sayıyla tamamladı.
Anadolu Efes 24 yıl sonra galip
Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi Avrupa kupalarında yaklaşık 24 yıl sonra deplasmanda yenmeyi başardı.
O zamanki adıyla Efes Pilsen, Koraç Kupası'nda rakibini 16 Ocak 1996'da 98-65 yenmişti. Bu maçtan sonra Avrupa'da Fenerbahçe deplasmanına 6 kez konuk olan Anadolu Efes, bütün maçları kaybetmişti.
Lacivert-beyazlılar, aldığı bu galibiyetle bir ilki gerçekleştirmiş oldu.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi organizasyonunda da rakibini 7. deplasman maçında ilk kez yenmeyi başardı.
Ergin Ataman, Avrupa'da Obradovic'e karşı ilk kez kazandı
Ergin Ataman, Obradovic karşısında Avrupa kupalarındaki ilk deplasman galibiyetini aldı.
Daha önce Obradovic'in takımları, Avrupa Ligi'nde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı takımları 7 kez konuk etti. Bu 7 karşılaşamadan da galibiyetle ayrılan taraf Obradovic'in takımları oldu.
Ataman, meslektaşının bu serisine de son vererek sahadan mutlu ayrıldı.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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