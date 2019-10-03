Haberler » Spor » Haber

Anadolu Efes'in Avrupa mücadelesi başlıyor

THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon final oynayan Anadolu Efes, 2019-2020 sezonun ilk hafta maçında yarın İspanya'nın Barcelona takımıyla karşı karşıya gelecek.

03.10.2019 13:22Anadolu Efes'in Avrupa mücadelesi başlıyor
THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon final oynayan Anadolu Efes, 2019-2020 sezonun ilk hafta maçında yarın İspanya'nın Barcelona takımıyla karşı karşıya gelecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nin finalinde CSKA Moskova'ya 91-83 mağlup olan lacivert-beyazlı takım, Barcelona'yı mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.
İki takım geçen sezon son olarak çeyrek finalde karşı karşıya gelmiş, Anadolu Efes rakibine 5 maç sonunda 3-2 üstünlük sağlayarak adını Dörtlü Final'e yazdırmıştı.
Kadrosunu büyük ölçüde koruyan Anadolu Efes; Barcelona'dan Chris Singleton, CSKA Moskova'dan Alec Peters ve Banvit'ten Tolga Geçim'i transfer etti.
Barcelona ise kadrosuna önemli isimleri kattı. İspanya temsilcisi; Brandon Davies, Cory Higgins, Malcolm Delaney ve Nikola Mirotic gibi kariyerli oyuncularla kadrosunu güçlendirdi.
Pembe Top sahada
İki takım arasındaki karşılaşmada, Pembe Top Sahada Projesi'nin altıncısı yapılacak.
Lacivert-beyazlı kulüp ve Anadolu Sağlık Merkezi iş birliğiyle devam eden proje kapsamında karşılaşmanın hava atışı, projenin gönüllü destekçisi dizi oyuncusu Bensu Soral tarafından Pembe Top ile gerçekleştirilecek.
Her yıl Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Anadolu Efes'in ev sahibi olduğu ilk Avrupa karşılaşmasında yapılan Pembe Top Sahada Projesi, bir kez daha milyonlarca kişiye ulaşarak farkındalık oluşturacak.
Basketbolseverleri meme kanseri konusunda bilgilendirmek için çeşitli organizasyonların yapılacağı karşılaşmada, Pembe Top temalı eğlenceli etkinlikler de gerçekleştirilecek. Bu etkinliklerde, taraftarlara Pembe Top hediye edilecek.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Barcelona, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:43 Fransa'nın aday kadrosu açıklandı
17:42 Mustafa kaplan: galatasaray maçıyla ayağa kalkmalıyız
17:41 Kasımpaşa'da Konyaspor hazırlıkları devam ediyor
17:41 Ankaragücü'nde Sivasspor hazırlıkları sürüyor! Canteros ve Scarione sakat...
17:29 Sözeri: "Hedefimiz Süper Lig'e yükselmek"
17:28 Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na isim sponsoru
17:26 Ertekin: "Ligin en iyi iki takımın karşı karşıya geleceği bir maç olacak"