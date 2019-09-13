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Anadolu Efes'in KIA'yla iş birliği devam edecek

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes ile otomotiv markası KIA arasındaki iş birliği yeni sezonda da devam edecek.

13.09.2019 15:26Anadolu Efes'in KIA'yla iş birliği devam edecek
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes ile otomotiv markası KIA arasındaki iş birliği yeni sezonda da devam edecek.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Anadolu Grubu'nun çatısı altında bulunan KIA'nın anlaşma kapsamında Anadolu Efesli oyunculara 2019-2020 sezonunda kullanacakları "KIA Sportage" model araçları teslim ettiği belirtildi.
KIA'nın THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacağı karşılaşmalarda çeşitli ekinlikler düzenleyeceği aktarıldı.

Anadolu Grubu, Anadolu Efes, Spor

Kaynak: AA

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