17 Aralık 2018, 10:13
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Anadolu Efes'in Konuğu Buducnost

Anadolu Efes

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında yarın sahasında Karadağ ekibi Buducnost VOLI ile karşılaşacak.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında yarın sahasında Karadağ ekibi Buducnost VOLI ile karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 4 kanalından yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 4. sırada yer alıyor. Ligde 3 galibiyet ve 9 mağlubiyeti olan Karadağ ekibi ise puan cetvelinde 15. durumda bulunuyor.

Avrupa arenasındaki 634. maçına çıkacak lacivert-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 348 galibiyet alırken, 285 kez de mağlup oldu. Karadağ,Avrupa,Anadolu Efes
17 Aralık 2018 Pazartesi 10:13



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