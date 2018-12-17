Anadolu Efes'in Konuğu Buducnost

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Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 13. haftasında yarın evinde Buducnost VOLI Podgorica ile karşılaşacak.Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'deki 13. maçında Buducnost VOLI Podgorica'yı Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak. İki takımın EuroLeague'de ilk kez karşı karşıya geleceği mücadele, 18 Aralık Salı günü 20.00'de başlayacak.ANADOLU EFES'TE HEDEF DOKUZUNCU GALİBİYETİ ALMAK OLACAK Turkish Airlines EuroLeague'de sahaya çıktığı 12 maçın 8'ini kazanan ve puan sıralamasında ilk dört içerisinde yer alan Anadolu Efes, dokuzuncu galibiyet için sahada olacak. Buducnost VOLI Podgorica'yı yenerek beşinci sıradaki Olympiacos ile arasındaki galibiyet farkını korumak isteyen Anadolu Efes, çift maç haftasındaki ikinci maçı olan CSKA Moskova deplasmanına da moralli şekilde gitmek isteyecek.VASILIJE MICIC MVP PLAKETİNİ ALACAKAyrıca bu önemli maçta Sırp oyun kurucu Vasilije Micic de Kasım ayının MVP'si, yani En Değerli Oyuncusu olması sebebiyle hazırlanan plaketi alacak. Vasilije Micic, Anadolu Efes'in 6 maçta 5 galibiyet aldığı Kasım ayı boyunca gösterdiği performans sayesinde bu başarıya ulaşmıştı. Turkish Airlines EuroLeague'in savunma ribaundu lideri Adrien Moerman da Buducnost VOLI Podgorica karşılaşmasında bu başarısını sürdürmek için sahada olacak. Fransız forvet, 12 maçlık dönemde maç başına 5.25 savunma ribaundu istatistiği tutturmuştu.(İHA)