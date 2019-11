Anadolu Efes'in One Team Projesi'nin 6. çalışması yapıldı

Anadolu Efes Kulübünün organize ettiği THY Avrupa Ligi (Euroleague) One Team Projesi'nin 6. çalışması, lacivert-beyazlı oyuncu Tolga Geçim'in katılımıyla yapıldı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre Türkiye Spor Yazarları Derneğinin Levent Tesisleri'nde gerçekleştiren toplantıya lacivert-beyazlı ekibin One Team Elçisi Tolga Geçim ve kulüp maskotu Çaylak da katıldı. Taraftarların yer aldığı çalışmada özel sporcular keyifli bir gün geçirdi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Tolga Geçim, "Kulübümüzün One Team Projesi'nin parçası olmak, hem benim için hem de sizler için büyük bir şans. Bugünkü eğlenceli çalışmanın ardından katılımcılarımız ile bir araya gelmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.Toplam 8 hafta sürecek proje kapsamında özel sporcular, One Team katılım sertifikalarını Tolga Geçim'den alacak.