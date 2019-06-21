21.06.2019 22:53
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Anadolu Efes'in şampiyonluk sevinci soyunma odasına taşındı

Anadolu Efes

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes, kutlamaları soyunma odasında da sürdürdü.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes , kutlamaları soyunma odasında da sürdürdü.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off serisi 7. ve son maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe 'yi 89-74'lik skorla yenerek durumu 4-3 yaptı ve 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu. Kupa törenin ardından lacivert-beyazlılar, soyunma odasında da şampiyonluğu doyasıya yaşadı. Soyunma odasındaki sevinçlerde Anadolu Efes Başkan Tuncay Özilhan da yer aldı. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman , burada oyuncularına bir konuşma gerçekleştirdi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Anadolu Efes , Spor

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