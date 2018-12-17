Anadolu Efes'in Yeni Ceo'su Can Çaka Oldu

1997 yılından bu yana Anadolu Grubu'nda çeşitli pozisyonlarda görev yapan Can Çaka, 1 Ocak'tan itibaren yeni görevine başlayacak.

Anadolu Grubu'nda Mali İşler Başkanı olarak görev yapan Can Çaka, Anadolu Efes CEO'su ve Bira Grubu Başkanı olarak atandı. Yıl sonunda görevden ayrılan John Gavin Hudson'ın yerine atanan Can Çaka, 1 Ocak 2019 itibarıyla yeni görevine başlayacak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Çaka, yine aynı üniversitenin İdari Bilimler Bölümü'nden yüksek lisans derecesi aldı. Kariyerine 1994'te İş Analisti ve Sistem Mühendisi olarak başlayan Çaka,Anadolu Grubu'na 1997'de Anadolu Efes Yurtdışı Yatırımlar biriminde Finans Uzmanı olarak katıldı. 1997 - 2005 arasında bu görevini sürdüren Çaka, Efes Ukrayna Bira Fabrikası'nda Finans ve İdari İşler Müdürü, Efes Bira Grubu Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, Efes Bira Grubu Strateji ve İş Geliştirme Direktörü gibi çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Çaka, Nisan 2008 - Aralık 2012 arasında Anadolu Efes Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak görev yaptı. Ocak 2013'te Anadolu Grubu Mali İşler Başkanı olan Çaka, Anadolu Efes CEO'su ve Bira Grubu Başkanı olarak gruptaki görevine devam edecek.

Kaynak: Bültenler