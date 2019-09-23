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Anadolu Efes'in yıldızı Larkin, milli takım forması giydi

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, Türkiye Milli Takımı'nda oynama fikri hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı ve olası teklife sıcak baktığını vurguladı.

23.09.2019 15:26

Anadolu Efes medya gününde yayıncı kuruluşa konuşan Shane Larkin, Türkiye Milli Takımı'nda oynama fikri hakkında açıklamalar yaptı.

İşte Larkin'in A Milli Basketbol Takımı için düşünceleri;

"Teklif gelirse müthiş olur, bir yıldır buradayım. Kariyerimde ilk kez iki yıl bir yerde oynayacağım. Burası evim gibi. Burada çok mutluyum. Böyle bir ülkede oynamak müthiş olur. Resmi bir teklif yok ama gelirse bununla hemen ilgilenirim. Neler olacak göreceğiz. Ama paylaştığım gibi forma üzerimde güzel durdu"ifadelerini kullandı.

Larkin kendisine uzatılan ve isminin yazılı olduğu formayı da sırtına giydi.

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Anadolu Efes'in yıldızı Larkin, milli takım forması giydi

Shane Larkin, Anadolu Efes, Türkiye, Spor

YORUMLAR(2)
ARZU:Scottie Wilbekin ile iyi ikili olurlar. Birde acil pivot lazım, Semih çok yetersiz kalıyor
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BASKET UZMANI:Kesinlikle alınmalı mevkisinin Avrupa''da en iyilerinden birisi ülkemizi de biliyor, Efes''te herkes tarafından seviliyor, çok faydalı olacağını düşünüyorum.
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