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Anadolu Efes - Khimki Moskova | Euroleague maç notları

Anadolu Efes, geçtiğimiz normal sezonun üçüncü haftasında Khimki Moskova’ya konuk olmuştu.

03.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:15 Anadolu Efes - Khimki Moskova | Euroleague maç notları
Anadolu Efes, geçtiğimiz normal sezonun üçüncü haftasında Moskova’ya konuk olmuştu. Son saniyelere girerken 84-82 geride olan Mavi-beyazlılar, Doğuş Balbay’ın mucizevi son saniye üçlüğüyle maçı kazanmayı bilmişti. Efes, iç sahadaki maçı ise 81-72 kazanmıştı. İki ekip, bu sezon ilk kez karşılaşıyor.


Anadolu Efes cephesi


Temsilcimiz Euroleague’deki 16 maçının 13’ünü kazandı. Sekiz maç üst üste kazandıktan sonra iç sahada CSKA Moskova’ya yenilen Efes, geçtiğimiz hafta ligin en iyi savunma takımlarından Maccabi Tel Aviv’i 99-79 yendi.

Anadolu Efes koçu Ergin Ataman, şu ana dek Euroleague maçlarında 11 farklı ilk beş oyuncusu kullandı. Yalnızca Vasilije Micic her maça ilk beşte başladı.

Pivot Bryant Dunston son dokuz maçta olduğu gibi bu maçta da sakatlıktan dolayı forma giyemeyecek. Dunston’ın iki hafta içinde antrenmanlara başlaması bekleniyor.

Shane Larkin, son 29 Euroleague maçının 28’inde en az bir üçlük isabet bulmayı başardı.

Larkin, maç başına buldığı 20,2 sayıyla sayı krallığında lig ikincisi. Verimlilik puanı kategorisinde ise ortalama 23,07 ile lig lideri.

Vasilije Micic, maç başına altı asist ile asist krallığında dördüncü sırada.

Maç başına ortalama 85,69 sayı bulan Anadolu Efes, ligin en skorer üçüncü takımı.


Khimki Moskova cephesi


Khimki Moskova bu sezon Euroleague’deki 16 maçta sekiz galibiyet ve sekiz mağlubiyet aldı, ligin sekizinci sırasında bulunuyor.

Khimki’de bu sezonki 16 Euroleague maçına 11 farklı isim ilk beş başladı. Yalnızca Devin Booker, 16 maça da ilk beşte başlayan isim oldu.

Takımın ve ligin en skorer ismi, maç başına ortalama 20,93 sayı bulan Alexey Shved bu maçta hastalığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Stefan Jovic, maç başına 1,64 sayı atıyor ve bu kategoride lig lideri. Jovic aynı zamanda %54,55’le üçlük atarak bu kategoride ise lig üçüncüsü oldu.

Janis Timma, son dokuz Euroleague maçının hepsinde üçlük attı ve bu dokuz maçın sekizinde birden fazla üçlük isabet bulmayı başardı.

Anadolu Efes, Moskova, Khimki, Spor

Kaynak: EuroSport.com

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