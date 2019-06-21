Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu olan Anadolu Efes
, kupasını aldı. Sinan Erdem
Spor Salonu'nda play-off final serisinin 7. maçında Fenerbahçe Beko
'yu 89-74 yenerek şampiyon olan lacivert-beyazlılar, maç sonu düzenlenen törenle 9 yıldır hasret olduğu kupayı kaldırdı.
Lacivert-beyazlıların şampiyonluk kupasını Türkiye
Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu
ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
, kaptan Doğuş Balbay
'a takdim etti.
Büyük bir sevinç yaşayan Anadolu Efesli oyuncular, şampiyonluğu coşkulu bir şekilde taraftarıyla kutladı.
Fenerbahçe Beko'ya da ikincilik ödülleri ise maçtan sonra takdim edildi. Fenerbahçe Kulübü
Başkanı Ali Koç
da sahaya inerek oyuncuları ve başantrenör Zeljko Obradovic
'i sezon genelinde gösterdikleri performans nedeniyle kutladı.
Ali Koç, Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan
'ı da aldıkları şampiyonluktan dolayı tebrik etti.
Fenerbahçeli oyuncuların Anadolu Efes'in kupa almasını saha içinde beklemesi dikkati çekti. Lacivert-beyazlılar kupasını aldıktan sonra sarı-lacivertli takım soyunma odasına gitti.
MVP Larkin
Final maçının En Değerli Oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin
oldu.
Larkin, 38 sayı, 3 ribaunt, 4 asist ve 35 verimlilik puanıyla MVP olmaya hak kazandı.