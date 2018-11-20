Anadolu Efes - Maccabi Fox Tel Aviv: 90 - 77

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Carmelo Paternico, Milos Koljensic
ANADOLU EFES: Motum 9, Beaubois 10, Doğuş
, Moerman 6, Pleiss 14, Larkin 12, Micic 12, Anderson 2, Dunston 14, Simon 11, Metecan, Buğrahan
MACCABİ FOX TEL AVİV: Wilbekin 10, Ray 8, O'Bryant 19, Black 8, Caloiaro 2, Roll, Kane 10, Tyus 12, Dibartolomeo, Cohen 2, Zoosman 6
1'İNCİ PERİYOT: 16-14
DEVRE: 38-31
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-53 THY
Euroleague'nin 8'inci haftasında Anadolu Efes
sahasında Maccabi Fox Tel Aviv
'i konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadele rakibini 90-77 mağlup eden Anadolu Efes 8'inci 6'ncı galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 19 sayıyla Maccabi Fox Tel Aviv'den Johnny O'Bryant oldu.
Doğuş,Maccabi FOX Tel Aviv,Anadolu Efes