20 Kasım 2018, 21:57
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Anadolu Efes - Maccabi Fox Tel Aviv: 90 - 77

Anadolu Efes - Maccabi Fox Tel Aviv: 90 - 77

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Carmelo Paternico, Milos KoljensicANADOLU EFES: Motum 9, Beaubois 10, Doğuş, Moerman 6, Pleiss 14, Larkin 12, Micic 12, Anderson 2, Dunston 14, Simon 11, Metecan, BuğrahanMACCABİ FOX TEL AVİV: Wilbekin 10, Ray 8, O'Bryant 19, Black 8, Caloiaro...

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Carmelo Paternico, Milos Koljensic

ANADOLU EFES: Motum 9, Beaubois 10, Doğuş, Moerman 6, Pleiss 14, Larkin 12, Micic 12, Anderson 2, Dunston 14, Simon 11, Metecan, Buğrahan

MACCABİ FOX TEL AVİV: Wilbekin 10, Ray 8, O'Bryant 19, Black 8, Caloiaro 2, Roll, Kane 10, Tyus 12, Dibartolomeo, Cohen 2, Zoosman 6

1'İNCİ PERİYOT: 16-14

DEVRE: 38-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-53

THY Euroleague'nin 8'inci haftasında Anadolu Efes sahasında Maccabi Fox Tel Aviv'i konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadele rakibini 90-77 mağlup eden Anadolu Efes 8'inci 6'ncı galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 19 sayıyla Maccabi Fox Tel Aviv'den Johnny O'Bryant oldu. Doğuş,Maccabi FOX Tel Aviv,Anadolu Efes
20 Kasım 2018 Salı 21:57



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