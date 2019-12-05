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Anadolu Efes, Merter'deki arazisini sattı

Anadolu Efes, Bahçelievler Merter'deki arazisini 270 milyon TL bedelle, Nata İnşaat'a sattı.

05.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:54

Anadolu Efes, İstanbul 'de bulunan arazisini, Nata İnşaat Turizm Taşımacılık Ticaret ve Sanayii AŞ.'ye 270.000.000 TL bedelle satışını gerçekleştirdi. Şirket, yaptığı açıklamada, şirket aktiflerinin değerlendirilmesi için yapılan satıştan 265 milyon lira kâr edildiğini belirtti.

Anadolu Efes, satıştan sağlanacak geliri nakit işletme faaliyetlerinde kullanılacağını duyurdu. Ayrıca, Nata İnşaat söz konusu arsayı pazarlıksız satın aldı.

ATIL DURUMDA BİRA FABRİKASI BULUNUYORDU

Satışa konu olan arsa yola cepheli atıl durumda bira fabrikası bulunuyordu. Arka kısmındaki parselde ise boş arazi mevcuttu. Her iki parsel de böylece satılmış oldu.

Anadolu Efes'in dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

Daha önce 14.05.2018 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtildiği üzere, Şirket aktiflerinin değerlendirilmesi için, Şirketimize ait İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Osmaniye Mahallesi'nde bulunan 222 ada 23 no.lu parsel ve 222 ada 24 nolu parsel olarak kayıtlı bulunan toplam 120.657 metrekare taşınmazın satışa konu edilmesi amacıyla Şirket yönetimine yetki verilerek başlanmış olan çalışmalar neticelendirilmiş olup, söz konusu satış 04.12.2019 tarihinde 270.000.000 TL bedelle gerçekleşmiştir.

Anadolu Efes, Merter'deki arazisini sattı

Bahçelievler, Anadolu Efes, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

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