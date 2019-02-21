Anadolu Efes - Olympiakos: 75-65

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Damir Javor
(Hırvatistan
), Miguel
Angel Perez (İspanya
), Jurgis Laurinavicius (Litvanya
)
ANADOLU EFES: Micic 10, Larkin 11, Simon 13, Moerman 12, Dunston 11, Beaubois, Doğuş Balbay
, Motum 5, Pleiss 8, Anderson 5
OLYMPIAKOS: Weber 8, Williams-Goss 7, Timma, Printezis 7, Mulutinov 12, Strelnieks 14, Vezenkov 4, Papanikolaou 7, Leday 4, Toupane 2
1'İNCİ PERİYOT: 18-22
İLK YARI: 36-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-49 THY Avrupa
Ligi'nin 23'üncü haftasında Anadolu Efes
kendi sahasında Yunanistan
'ın Olympiakos
takımını 75-65 mağlup etti.
Litvanya, Williams, Hırvatistan, Anadolu Efes, Spor
Kaynak: DHA