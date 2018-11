Anadolu Efes, Özel Olimpiyatlar Türkiye ile İş Birliği Yapıyor

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:58



EuroLeague'in kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team için gerçekleştirdiği projeler ile son iki yılda EuroLeague tarafından 40 takım arasından One Team Ödülleri'ne aday gösterilen Anadolu Efes , 2018-2019 sezonundaki One Team projesi için Özel Olimpiyatlar Türkiye ile iş birliği yapıyor. Anadolu Efes Spor Kulübü , 2018 - 2019 sezonundaki One Team projesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bugüne kadar gençlere yönelik çalışmalara imza atan Anadolu Efes, Özel Olimpiyatlar Türkiye bünyesinde bulunan 16 özel sporcuya iletişim kurma, sosyalleşme, takım çalışması, paylaşma ve spor yapma alışkanlığı kazanma gibi konularda eğitimler veriyor.Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Sertaç Şanlı , ilk çalışmada eğitmenlik yaptıSekiz hafta sürecek çalışma boyunca özel sporcular, EuroLeague One Team programının bir parçası olmanın mutluluğunu da yaşayacaklar. Bu önemli projenin eğitmenliklerini ise Anadolu Efes Spor Kulübü One Team antrenörlerinin yanı sıra Özel Olimpiyatlar Türkiye'nin uzman antrenörleri yapıyor. Anadolu Efes'in EuroLeague One Team çalışmasının ilk hafta sürprizi ise başarılı oyuncu Sertaç Şanlı oldu. Projenin elçiliğini de üstlenen Sertaç Şanlı, ilk çalışmada özel sporcular ile bir araya gelirken, bu projenin bir parçası olmanın herkes için çok büyük bir şans ve onur olduğunu da özel sporculara aktardı. Ayrıca EuroLeague One Team projesine katılan özel sporcular, Anadolu Efes'in bir Turkish Airlines EuroLeague maçında da konuk edilecek. Türkiye Spor Yazarları Derneği ve Beylikdüzü Belediyesi de projeye destek veriyorAnadolu Efes Spor Kulübü ve Özel Olimpiyatlar Türkiye'nin iş birliği ile hayata geçen projeye aynı zamanda Türkiye Spor Yazarları Derneği ve Beylikdüzü Belediyesi de destek veriyor. Proje kapsamındaki çalışmalar, Beylikdüzü'nde bulunan ve Anadolu Efes'in efsane antrenörü Aydın Örs 'ün ismini taşıyan Aydın Örs Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.Anadolu Efes Spor Kulübü, One Team projeleri ile farkındalık ve toplumsal değer oluşturmaya devam edecek. - İSTANBUL