Anadolu Efes - Panathinaikos: 78-62

THY Avrupa
Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes
, konuk ettiği Yunanistan
temsilcisi Panathinaikos
'u 78-62 yendi. Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla 5. galibiyetini elde etti. Yunan temsilcisi ise 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Müsabakaya Moerman ve Micic'in üç sayılık basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 5. dakikayı 10-3 üstün geçti. Dunston'ın pota altından ürettiği sayılarla 8. dakikada farkı çift hanelere (15-5) çıkartan lacivert beyazlı ekip, ilk çeyreği 19-11 önde tamamladı.
İkinci çeyreğin 12. dakikasında Panathinaikos farkı 5 sayıya (21-16) kadar indirse de savunmasını sertleştiren Anadolu Efes, Beaubois ve Simon'un dış atışlardan kaydettiği sayılarla 18. dakikada farkı 16 sayıya taşıdı: 40-24. Lacivert-beyazlı ekip, Pleiss'in sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermedi ve soyunma odasına da 44-28 önde gitti.
İkinci yarı karşılıklı sayılarla başladı. Calathes ve Antetokounmpo'yla dış atışlardan sayılar bulan Panathinaikos karşısında boyalı alandan basketler üreten Anadolu Efes, 27. dakikayı 54-42 geride bıraktı. Lacivert-beyazlı ekip, final periyoduna 60-46 üstün girdi.
Savunmaların sertleştiği son çeyrekte iki ekipte sayı bulmakta zorluk çekti. Anadolu Efes, Moerman'ın basketiyle 34. dakikayı 13 sayı ( 62-49) farkla üstün geçti. Micic'in dış atışlardan Beaubois ve Dunston'ın pota altından kaydettiği sayılarla farkı açtı ve sahadan 78-62 galip ayrıldı.
Taraftarlar yoğun ilgi gösterdi
Lacivert-beyazlı taraftarlar, Panathinaikos ile oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. Müsabakada salonun büyük bölümünü dolduran lacivert-beyazlı taraftarlar takımlarına destek oldu.Anadolu Efes: 78 - Panathinaikos: 62
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Sasa
Pukl (Slovenya
), Tomislav Hordov (Hırvatistan
), Jurgis Laurinavicius (Litvanya
)
Anadolu Efes: Micic 11, Beaubois 19, Anderson, Moerman 17, Dunston 14, Doğuş Balbay
, James Metecan Birsen, Motum 3, Buğrahan Tuncer, Pleiss 4, Simon 10
Başantrenör: Ergin Ataman
Panathinaikos: Calathes 11, Langford, Antetokounmpo 8, Mitoglou, Lasme 4, Thomas 11, Papapetrou 9, Pappas 3, Gist 10, Vougioukas, Lekavicius, Lojeski 6
Başantrenör: Xavier Pascual
1. Periyot: 19-11
2. Periyot: 44-28
3. Periyot: 60-46
4. Periyot: 78-62
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Avrupa,Türk Hava Yolları,Panathinaikos,Anadolu Efes
17 Kasım 2018 Cumartesi 02:20