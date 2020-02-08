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Anadolu Efes, play-off'u rekorla garantiledi

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun bitimine 10 maç kala play-off'a kalmayı garantiledi.

08.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:46Anadolu Efes, play-off'u rekorla garantiledi
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun bitimine 10 maç kala play-off'a kalmayı garantiledi.
Ligde 24. hafta maçlarının sonunda 21 galibiyet, 3 yenilgiyle zirvede yer alan lacivert-beyazlıların, normal sezonu ilk 8 takım arasında bitirmesi kesinleşti.
Fenerbahçe Beko'nun en erken play-off'a kalma rekorunu da kıran lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi tarihine geçti. Fenerbahçe Beko, geçen sezon bitime 8 maç kala play-off'a kalmayı başarmıştı.
Lacivert-beyazlılar, 10 maç kala play-off'a kalarak, kırılması zor bir rekora imza attı.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Spor

Kaynak: AA

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