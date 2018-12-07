Anadolu Efes - Real Madrid: 82-84

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Milivoje Jovcic, Piotr Pastusiak, Ioannis Foufis
ANADOLU EFES: Larkin 14, Beaubois 7, Doğuş
3, Metecan, Motum 2, Moerman 19, Buğrahan, Pleiss 13, Micic 15, Anderson 3, Dunston 4, Simon 2
REAL MADRID: Causer, Randolph 6, Fernandez 6, Campazzo 9, Reyes, Ayon 20, Carroll 3, Tavares 7, Llull 12, Deck 3, Thompkins 10, Taylor 8
1'İNCİ PERİYOT: 23-23
DEVRE: 52-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-60 THY
Euroleague'in 11'inci haftasında Anadolu Efes
sahasında Real Madrid
'e 84-82 mağlup oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes turnuvadaki 3'üncü mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 20 sayıyla Real Madrid'den Ayon oldu. Anadolu Efes'ten Anderson attığı 3 sayı ile Euroleague kariyerinde 1000'inci sayısını atarken, Larkin de bulduğu 14 sayıyla bu turnuvada 500 sayı barajını geçti.
İki tarafında karşılıklı basketleriyle başlayan karşılaşmada ilk 3 dakika 9-8'lik Anadolu Efes üstünlüğü ile geçildi. Sergio Llull
'un peş peşe bulduğu 3 sayılık basketler sonucu Real Madrid skoru 14-12'ye getirdi. Konuk ekip ilk periyodun son dakikalarında hücumlardan boş dönünde, Anadolu Efes Moerman'ın turnikesiyle skoru 21-19'a getirdi. Son topu etkili kullanamayan Anadolu Efes, Real Madrid karşısında ilk periyodu 23-23'lük eşitlikle noktaladı.
2'nci periyotta Anadolu Efes, Anderson'un 3'lüğü ile skoru 28-26 yaptı. Boyalı alanda sayı üretmekte zorlanan Anadolu Efes'e cevabı Caroll 3'lüğü ile verdi ve Real Madrid maçta 30-28 öne geçti. Mola dönüşünde serbest atış çizgisinden Larkin, attığı 3 atışı da sayıya çevirerek Anadolu Efes'i 37-34 öne geçirdi. Farkı açmayı sürdüren Anadolu Efes, Moerman'ın 3'lüğü ile skoru 43-38 yaptı. Seyirci desteğini arkasına alan Anadolu Efes farkı açmaya devam ederek molaya 47-40 önde girdi. Mola sonrasında farkı korumaya devam eden temsilcimiz, Moerman'ın 3'lüğü ile skoru 52-45 yaptı. Devre bu sonuçla sona erdi.
3'üncü periyoda hızlı başlayan Real Madrid peş peşe bulduğu basketlerle farkı 2 sayıya kadar indirdi: 52-50. Bu skordan Anadolu Efes savunmada ve hücumdaki etkili oyunuyla farkı tekrar arttırdı ve skoru 60-54 yaptı. Maçın başından itibaren skora katkı yapan Moerman'ın elinden bir 3'lük daha bulan Anadolu Efes skoru 63-54'e getirdi. Moladan hızlı dönen Real Madrid farkı 11 sayıya kadar indirerek skoru 71-60'a getirdi. 3'üncü periyodun sonunda Micic'in elinden 3'lük bulan Anadolu Efes son periyoda 14 sayılık farkla 74-60 önde girdi.
Son periyoda etkili başlayan Real Madrid farkı 10 sayının altına indirdi ve skoru 74-66'ya getirdi. Anadolu Efes, üst üste hücumlardan boş dönmesinin ardından Real Madrid skoru 79-77'ye getirdi. Karşılaşmanın son dakikasında Real Madrid serbest atıştan bulduğu 2 sayıyla farkı 1'e indirdi: 82-81. Anadolu Efes son hücumdan boş döndü ve Real Madrid deplasmanda Anadolu Efes'i 84-82 mağlup etti.
LAR: AKIN ÇELİKTAŞ - İstanbul
Doğuş,Real Madrid,Anadolu Efes
07 Aralık 2018 Cuma 22:38