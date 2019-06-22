22.06.2019 16:14
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Anadolu Efes, şampiyonluk sonrası Brock Motum ile yollarını ayırdı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden Anadolu Efes, Avustralyalı oyuncusu Brock Motum'a teşekkür ederek, yollarını ayırdığını açıkladı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olarak 14. kez lig kupasını müzesine götüren Anadolu Efes , yeni sezon yapılanmasına başladı. Lacivert-beyazlılar, 2017-2018 sezonunda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas 'tan kadrosuna kattığı Avustralyalı forvet Motum'a teşekkür ederek, bu oyuncu ile yeni sezonda birlikte olmayacaklarını duyurdu.

"YENİ TAKIMINDA BAŞARILAR"

Efes resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tüm emeklerin ve mücadeleci karakterin için teşekkürler Brock! Yeni takımında başarılar" ifadelerine yer verildi.

Bu sezon THY Euroleague'de ikincilik yaşayan Efes'te Motum, bu ligde forma giydiği 31 mücadelede 6.5 sayı, 1.8 ribaund ve 0.4 asist ortalamasıyla takımına katkı sağladı. Avustralyalı basketbolcu, Anadolu Efes formasıyla Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ise 15 maçta 17.6'lık sayı ortalaması ile mücadele etti.

Anadolu Efes, şampiyonluk sonrası Brock Motum ile yollarını ayırdı

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Kaynak: İHA
Zalgiris Kaunas , Anadolu Efes , Spor

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