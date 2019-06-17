Anadolu Efes seride öne geçti

Anadolu Efes
, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında Fenerbahçe Beko
'yu 86-76 yenerek seride 3-2 öne geçti.
İlk 4 maç sonunda 2-2 eşitliğin bulunduğu serinin 5. maçı, lacivert-beyazlı ekibin ev sahipliğinde Sinan Erdem
Spor Salonu'nda oynandı.
Maçın ilk çeyreğini 27-20 önde tamamlayan Anadolu Efes, devre arasına da 39-37 üstün girdi. Üçüncü çeyreği 66-47 önde bitiren lacivert-beyazlılar, maçı da 10 sayı farkla kazandı.
Bu skorla Anadolu Efes, 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride 3-2 öne geçti.
Serinin 6. maçı 19 Haziran Çarşamba günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Anadolu Efes, o maçı kazanması durumunda şampiyon olacak. Müsabaka, sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle tamamlanırsa seri 7. ve son maça taşınacak.
En skorer Moerman
Maçın en skorer oyuncusu Anadolu Efes'ten Adrien Moerman oldu.
Sahada 40 dakikaya yakın kalan Fransız basketbolcu, 26 sayı üreterek galibiyeti getiren isimlerden oldu. Moerman, 8 de savunma ribaundu alarak takımına katkı verdi.
Anadolu Efes'te Bryant Dunston 19 sayı 7 ribaunt, Krunoslav Simon da 15 sayı 5 ribauntla galibiyette önemli rol aldı.
Sloukas'ın 22 sayısı yetmedi
Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas
'ın ürettiği 22 sayı galibiyet için yeterli olmadı.
Yunan basketbolcu, sarı-lacivertli ekibin en skorer oyuncusu oldu. Yunan basketbolcuya 15 sayıyla Ali Muhammed
, 12 sayıyla Melih Mahmutoğlu
eşlik etti.
Anadolu Efes'i galibiyete ilk 5'i taşıdı
Anadolu Efes'in galibiyetinde maça ilk 5 başlayan basketbolcular önemli rol aldı.
Müsabakaya ilk 5'te başlayan Dunston, Simon, Moerman, Micic ve Larkin maçın büyük bölümünde sahada kaldı. Lacivert-beyazlı ekipte kenardan gelen ve sadece 10 dakika 50 saniye sahada kalan kaptan Doğuş Balbay
, ciddi süre katkısı verdi.
Anadolu Efes'in kaydettiği 86 sayının 81'i ilk 5 oyuncularının elinden geldi. Ev sahibi takım, kenardan oyuna giren 4 oyuncuyla sadece 5 sayı üretebildi.
Maçı 76 sayıyla tamamlayan Fenerbahçe Beko ise rakibine oranla kenar katkısını daha çok aldı. Sarı-lacivertliler, ilk 5 oyuncuları haricinde 25 sayı üretti.
Üç anons yapıldı
Fenerbahçe Beko taraftarının küfürlü tezahüratları nedeniyle maç boyunca 3 kez anons yapıldı.
Müsabakadan önce Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman
'a yönelik küfürlü tezahüratlar nedeniyle 1 kez anons yapıldı. Maç sırasında da küfürlü tezahüratların devam etmesiyle 2 anons daha gerçekleştirildi.
Üçüncü anonsta küfürlerin devam etmesi durumunda salonun boşaltılacağı bildirildi.
Bu sezonki 12. randevu
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, bu sezon 12. kez karşı karşıya geldi.
THY Avrupa
Ligi'nde 3 kez karşılaşan iki takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2, Türkiye Kupası
ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise birer kez mücadele etti.
İki ekip, Süper Lig play-off final serisinde ise 5. maçı oynadı.
Bu karşılaşmaların 7'sinde Anadolu Efes sahadan galip ayrılırken, 5 müsabakayı ise Fenerbahçe Beko kazandı.Ali Koç
tribündeFenerbahçe Kulübü
Başkanı Ali Koç da müsabakayı salonda izledi.
Koç, müsabakayı sarı-lacivertli kulübün başkan vekili Semih Özsoy
ve bazı yöneticilerle locadan takip etti.