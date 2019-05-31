Anadolu Efes seriye galibiyetle başladı

Anadolu Efes
, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Yarı Final ilk maçında Galatasaray
Doğa Sigorta
'yı 82-77 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Salon: Sinan Erdem
Anadolu Efes: Adrien Moerman xx 14, Krunoslav Simon xxx 13, Bryant Dunston xx 15, Vasilije Micic xxx 16, Buğrahan Tuncer x, Rodrigue Beaubois xx 18, Doğuş Balbay
x, Sertaç Şanlı
x 6, Metecan Birsen x, Yiğitcan Saybir x Başantrenör: Ergin Ataman
Galatasaray Doğa Sigorta: Aaron Harrison xxx 17, Nigel Hayes xx 5, Tai Webster xx 11, Zach Auguste x 12, Göksenin Köksal x 8, Marko Arapovic x 13, Erol Can Çinko x 3, Can Korkmaz
xx 8, Caner Erdeniz
x, Ege Arar
x Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan 1. Periyot: 22-19 (Anadolu Efes lehine) Devre: 41-43 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine) 3. Periyot: 64-63 (Anadolu Efes lehine)
(İHA)
Kaynak: İHA
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