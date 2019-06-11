Fenerbahçe Beko'yu 101-93 mağlup eden Anadolu Efes seriyi eşitledi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi uzatmalarda 101-93 yendi. İlk maçta ev sahibi avantajını kaybeden Efes, bu sonuçla seriyi 1-1'e getirdi. 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seri artık Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.

ÜÇÜNCÜ MAÇ 13 HAZİRAN'DA

İki takım arasındaki serinin üçüncü maçı 13 Haziran Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak. Serinin 4. karşılaşması da 15 Haziran Cumartesi günü yine Fenerbahçe'nin sahasında olacak.

Kaynak: İHA