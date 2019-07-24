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Anadolu Efes, Shane Larkin'i kadroda tuttu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Anadolu Efes, ABD'li oyun kurucu Shane Larkin'i kadrosunda tuttu.

24.07.2019 09:20 Anadolu Efes, Shane Larkin'i kadroda tuttu
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Anadolu Efes, ABD'li oyun kurucu Shane Larkin'i kadrosunda tuttu.
Lacivert-beyazlı kulüp, geçen sezon başında NBA'den transfer edilen Shane Larkin ile bir artı bir yıllığına anlaşmanın sağlandığını açıkladı.
THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon Anadolu Efes forması ile 35 maça çıkan Larkin; 12,5 sayı, 2,2 ribaunt, 3,1 asist ve 0,9 top çalma ortalamaları ile mücadele etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ise 24 maça çıkan ABD'li oyun kurucu; 15,1 sayı, 2,8 ribaunt, 4,5 asist ve 1,8 top çalma ortalamaları ile oynadı. Larkin, özellikle takımının 14. şampiyonluğa ulaştığı final serisinde gösterdiği performansla en değerli oyuncu seçilmeyi başardı.
Larkin, 2018-2019'da Anadolu Efes ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyonluk, Avrupa Ligi'nde ise ikincilik yaşadı.

Shane Larkin, Anadolu Efes, Spor

Kaynak: AA

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