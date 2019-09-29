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Anadolu Efes, taraftarlarıyla buluştu

Anadolu Efes Spor Kulübü'nün yeni sezon ürünlerinin tanıtıldığı taraftar buluşması yoğun katılımla gerçekleşti.

29.09.2019 15:55Anadolu Efes, taraftarlarıyla buluştu
Anadolu Efes Spor Kulübü'nün yeni sezon ürünlerinin tanıtıldığı taraftar buluşması yoğun katılımla gerçekleşti.
Anadolu Efes Spor Kulübü, İstanbul'da taraftarlarıyla buluştu. Lacivert-beyazlı takımın yeni sezonda giyeceği lisanslı ürünlerin de tanıtıldığı taraftar buluşmasına basketbolseverlerin ilgisi çok yoğun oldu. Efes taraftarları, etkinliğin başlamasına saatler öncesinden yoğunluk oluşturdu. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 16 oyuncusunun hazır bulunduğu etkinlikte basketbolcular, lisanslı ürünleri taraftarları için imzaladı. Ayrıca Anadolu Efes'in tarihinde 12. kez kazandığı Cumhurbaşkanlığı Kupası da ziyaretçilerin fotoğraf çektirebilmesi için sergilendi.
(İHA)

Anadolu Efes, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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