Anadolu Efes'te şampiyonluk kutlaması

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes
, soyunma odasında şampiyonluğu kutladı.
Play-off final serisinin yedinci ve son maçında Fenerbahçe Beko
'yu 89-74 yenerek şampiyon olan lacivert-beyazlı ekipte, kupa töreninin ardından soyunma odasında şampiyonluk coşkusu yaşandı.
Kulüp Başkanı Tuncay Özilhan
'ın da girdiği soyunma odasında basketbolcular ve teknik ekip, kupayla basın mensuplarına poz verdi.
Lacivert-beyazlılar, tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı.
Öte yandan, karşılaşma boyunca kenarda oturan ve durgun tavrıyla dikkati çeken Başantrenör Ergin Ataman
'ın neşeli olduğu görüldü.