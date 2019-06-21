21.06.2019 22:49
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Anadolu Efes'te şampiyonluk kutlaması

Anadolu Efes

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, soyunma odasında şampiyonluğu kutladı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes , soyunma odasında şampiyonluğu kutladı.
Play-off final serisinin yedinci ve son maçında Fenerbahçe Beko 'yu 89-74 yenerek şampiyon olan lacivert-beyazlı ekipte, kupa töreninin ardından soyunma odasında şampiyonluk coşkusu yaşandı.
Kulüp Başkanı Tuncay Özilhan 'ın da girdiği soyunma odasında basketbolcular ve teknik ekip, kupayla basın mensuplarına poz verdi.
Lacivert-beyazlılar, tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı.
Öte yandan, karşılaşma boyunca kenarda oturan ve durgun tavrıyla dikkati çeken Başantrenör Ergin Ataman 'ın neşeli olduğu görüldü.
Kaynak: AA
Beko , Anadolu Efes , Spor

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