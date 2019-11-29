Haberler » Spor » Anadolu Efes'te Shane Larkin tarihe geçti - Spor

Anadolu Efes'te Shane Larkin tarihe geçti

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Almanya'nın Bayern Münih ekibini 104-75 yendikleri maçtaki başarılı performansıyla tarihe geçti.

29.11.2019 23:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 23:02Anadolu Efes'te Shane Larkin tarihe geçti
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Shane Larkin, THY Ligi'nin 11. haftasında Almanya'nın Bayern Münih ekibini 104-75 yendikleri maçtaki başarılı performansıyla tarihe geçti.
Karşılaşmada 49 sayı üreten ABD'li yıldız basketbolcu, Avrupa Ligi tarihinde bir maçta en fazla sayı üreten oyuncu rekorunu kırdı.
Avrupa Ligi'nde daha önce Montepaschi Siena'dan Bobby Brown, Efes Pilsen'den Kaspars Kambala, PAF Bologna'dan Carlton Myers ve Peristeri'den Alphonso Ford, bir maçta attıkları 41'er sayıyla rekoru paylaşıyordu.
Bayern Münih karşısında iki sayılık atışlarda 7'de 5, üç sayılık atışlarda 12'de 10, serbest atışlarda da 10'da 9 isabet oranıyla oynayan Larkin, 53 verimlilik puanına ulaştı.
En fazla üç sayı atan oyuncu rekorunu egale etti
Shane Larkin, Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla üç sayılık basket atan oyuncu rekoruna da ortak oldu.
ABD'li oyuncu, karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 12 atışın 10'nu baskete çevirdi.
Avrupa Ligi'nde bu alandaki rekor Andrew Goudelock'a aitti. Goudelock, Fenerbahçe formasıyla 2014 yılında yine Bayern Münih ile oynanan karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 13 atışın 10'unda isabet bulmuştu.
Larkin karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Takım arkadaşlarım yardımcı oldu. Onların yardımıyla bu rekoru kırdım. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Anadolu Efes, Shane Larkin, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
00:26 Dünya Kick Boks Şampiyonası
00:12 Murat Şahin: Defansif anlamda bazı sıkıntılar yaşadık
00:12 Hamza Hamzaoğlu: Dördüncüyü de bulabilirdik
23:50 Maçın ardından
23:48 Gençlerbirliği-Malatyaspor maçının ardından
23:26 Rekor kıran Shane Larkin: Okyanusa taş atıyor gibi hissettim
22:26 Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor 3-3 berabere kaldı!
22:22 Shane Larkin, attığı 49 sayıyla Euroleague tarihine geçti
21:58 Barcelona'da Dembele 10 hafta sahalardan uzak kalacak
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
19:08 Şenol Güneş ve Özkan Sümer'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
11:45 CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor
11:00 Avrupa Parlamentosu, iklim için 'olağanüstü hal' ilan etti
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
30.11.2019 00:28:54